North Korea yateye izindi misire mu rukurikirane rudasanzwe rw'igerageza ry'ibirwanisho

Iminota 13 iraheze

Ibinyamakuru vya Korea y'Epfo vyaravuze kw'iraswa rya misire mu gitondo co ku wa mbere

Ariko iki gihugu co mu buseruko bw'umugabane wa Aziya camye cirengagiza iyi ngingo yo kukibuza igerageza ry'ibi birwanisho, mbere indongozi yaco Kim Jong-un yariyemeje gukomeza igisata co kwivuna abansi.

Umurindi w'iri gerageza muri kino gihe co mu kwa mbere ntusanzwe. Korea ya Ruguru irondera kugerageza ibi bisasu vya misire mu kwerekana ibikorwa bikomeye muri poritike y'iki gihugu, cane nk'ikimenyetso c'uko itishimiye imyimenyerezo ya gisirikare ya Amerika na Korea y'Epfo.

Korea ya Ruguru isanzwe igerageza ibirwanisho mu ntumbero yo guteza imbere ubushobozi bwayo mu vya misire be no kubandanya yitegurira intambara, ibi bikorwa vy'igerageza ry'ibi bisasu bikaba bije kuvyemeza, nk'uko bivugwa na Ankit Panda, umuhinga mw'ishirahamwe Carnegie Endowment for International Peace.