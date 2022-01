Hana Horka: Umuhanzi wo muri Czech yapfuye nyuma yo kwandura Covid ku bushake bwe

Iminota 15 iraheze

Umuririmbyi w'injyana gakondo muri Czech Republic yapfuye nyuma y'uko yanduye Covid ku bushake bwe, nk'uko umuhungu we yabibwiye BBC.

Umuhungu we Jan Rek yavuze ko nyina yanduye ku bushake kugira ngo abone icyangombwa cyo kugera ahantu hamwe na hamwe (recovery pass) mu gihe umugabo we n'uyu muhungu we nabo bari bafite iyi virus.