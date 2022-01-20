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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Amajwi n’amashusho
Uwo musirikare warwanye muri Afghanistan nawe yarwaye indwara zo mu mutwe kubera intambara
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Uwo musirikare warwanye muri Afghanistan nawe yarwaye indwara zo mu mutwe kubera intambara
Iminota 11 iraheze
Ivyarabwe cane
59:00
Umviriza,
Imvo n'imvano ku ngaruka zo gufunga imipaka hagati y'Uburundi n'u Rwanda
, Umwanya bimara 59,00
15 Ukwa mbere 2022
5:32
Umviriza,
Bazamuganga: Umva ibisobanuro bya Muganga ku ndwara y'ibigatu cyangwa imyate
, Umwanya bimara 5,32
22 Ukw'icumi 2021
2:07
Umviriza,
Ibibazo vyanyu kuri Coronavirus: Mbe bashize icuma aho bateye urukingo, kimatako?
, Umwanya bimara 2,07
21 Ukw'indwi 2021
3:13
Video,
Amenyo yabo yarononekaye kubera ubutare bwa fluoride
, Umwanya bimara 3,13
14 Ukwa mbere 2022
5:02
Umviriza,
Bazamuganga: Kanseri y'ibere ifata gute, ivurwa gute?
, Umwanya bimara 5,02
12 Ukw'icumi na rimwe 2021