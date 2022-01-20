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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Amajwi n’amashusho
North Korea: Kuki amakuru yaho arenza urugero akunzwe?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
North Korea: Kuki amakuru yaho arenza urugero akunzwe?
Iminota 46 iraheze
Ivyarabwe cane
59:00
Umviriza,
Imvo n'imvano ku ngaruka zo gufunga imipaka hagati y'Uburundi n'u Rwanda
, Umwanya bimara 59,00
15 Ukwa mbere 2022
2:25
Video,
Uwo musirikare warwanye muri Afghanistan nawe yarwaye indwara zo mu mutwe kubera intambara
, Umwanya bimara 2,25
Haciye amasaha 3
2:07
Umviriza,
Ibibazo vyanyu kuri Coronavirus: Mbe bashize icuma aho bateye urukingo, kimatako?
, Umwanya bimara 2,07
21 Ukw'indwi 2021
3:13
Video,
Amenyo yabo yarononekaye kubera ubutare bwa fluoride
, Umwanya bimara 3,13
14 Ukwa mbere 2022
1:21
Video,
Gutunga imodoka iguruka ntibikiri indoto
, Umwanya bimara 1,21
13 Ukwa mbere 2022