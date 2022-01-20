A68: 'Megaberg' yarashonze irashira isiga toni tiriya z'amazi mashya mu nyanja

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Yari ifite ubuso bwa 6,000 km2 (yarutagaho gato Intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda) ubwo yiyomoraga ku nyanja y'urubura ya Antarctica iri ku mpera y'epfo y'isi mu 2017.

Abo bahanga bo muri kaminuza ya Leeds mu Bwongereza bari gupima ingano n'ingaruka amazi uru rubura rwongereye mu nyanja ya Atlantic.