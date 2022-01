Umuryango wa ba nyamweru gusa uri muri Guinness World Records wabisabye ngo wubake 'icyiza'

Iminota 37 iraheze

Naseem Akhtar (hagati wambaye umutuku) na musaza we muto Mohammed Rafi (iburyo) bavuga ko kwemerwa ko bafite umuhigo w'isi ari ikintu cyiza

Naseem Akhtar w'imyaka 42, avuga ko ashishikariye guhindura imyumvire no "gutuma ubuzima bworoha ku bandi bantu bafite ubu bumuga".

Mu bindi bihugu bakorerwa ivangura no kunenwa mu buryo butandukanye.

Agira ati: "Nari umuntu w'irindi bara no kuri ba marume na ba masenge ndetse na nyogokuru na sogokuru."

Yongeraho ko "kwigirira icyizere" byazahajwe no kwumva ko ari umuntu utari nk'abandi kandi "udafite aho yisanga".

Ati: "Byari bikomeye cyane, uwo uri we byari ikibazo gikomeye. Kuba uri umunya-Aziya ariko udasa nabo, byari ingorane nini."

Avuga ko mu bintu byatumaga ubuzima burushaho gukomera harimo ikibazo cy'amaso, no kwambara amataratara manini afashwe n'imishumi izengurutse umutwe.

' Kwibasirwa no kuvangurwa '

Mohammed Rafi, w'imyaka 27, niwe muto muri bo. Avuga ko bagiye bashyigikirwa cyane n'ababyeyi babo babashishikarije kwisanzura no kwigenga, ariko na we yibuka ivangura no kwibasirwa yakorewe.