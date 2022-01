Hanifa Abubakar: Uburakari muri Nigeria nyuma y'iyicwa ry'umwana w'umukobwa wigaga ku ishuri rya Kano

Haciye isaha 1

Bivugwa ko Hanifa Abubakar yashimutiwe hanze y'ishuri rya kisilamu na we yigagaho

Umurambo we nyuma warataburuwe ngo usuzumwe n'abaganga no kugira ngo ushyingurwe neza n'umuryango we.