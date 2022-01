Rwanda – Uganda: Liyetona Jenerali Muhoozi Kainerugaba mu ruzinduko i Kigali

Ahavuye isanamu, The New Times

Mu kwezi kwa cumi na kumwe, Perezida Kagame yabwiye Al Jazeera ko we na Perezida Museveni batari bakivugana kuri telefone

U Rwanda rushinja Uganda gucumbikira no gutera inkunga abafite umugambi wo gutera u Rwanda no gutoteza Abanyarwanda baba muri Uganda ibafunga bazira ubusa. Uganda ishinja u Rwanda kuba ari rwo ruri inyuma y'ibikorwa bihungabanya umutekano wayo no kwinjirira inzego z'umutekano zayo.