New Zealand: Minisitiri w'intebe Ardern yaretse gushyingirwa kubera inkubiri ya Omicron

Haciye isaha 1

Minisitiri w'intebe wa New Zealand Jacinda Ardern yatangaje ingamba nshya zo kwirinda Covid

Minisitiri w'intebe wa New Zealand (Nouvelle-Zélande) Jacinda Ardern yaretse gushyingirwa kwe nyuma yo gutangaza ingamba nshya zo kwirinda Covid.

Izo ngamba zirimo nko kutarenza abantu 100 bakingiwe bateraniye ahantu hamwe no kwambara agapfukamunwa mu maduka no mu buryo bwa rusange bwo gutwara abantu.

Kuva iki cyorezo cyatangira, New Zealand imaze gutangaza abantu 15,552 banduye Covid n'abantu 52 bishwe n'iyi virusi.

Izo ngamba nshya zo kwirinda Covid ziratangira saa sita z'ijoro kuri iki cyumweru ku isaha yaho, ni ukuvuga saa saba z'amanywa (13h) ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.

Umuryango wari watashye ubukwe mu mujyi wa Auckland bawusanzemo Covid nyuma yo gusubira mu rugo ku kirwa (izinga mu Kirundi) cya South Island. Umukozi wita ku bagenzi mu ndege na we yanduye iyi virusi. Abategetsi bavuga ko ikigero cy'ubwandu butazwi aho umuntu yahuriye n'uwanduye (buzwi nka 'community transmission'), butewe n'iryo tsinda, byitezwe ko kiri hejuru.

Ibikorwa byo kwakira abantu mu nzu no mu birori ntibigomba kurenza abantu 100 bakingiwe cyangwa abantu 25 igihe ibyangombwa byuko abantu bakingiwe bitarimo kugenzurwa (gukoreshwa). Ibi biranareba inzu zikorerwamo siporo (gyms) n'ubukwe, nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru The New Zealand Herald.