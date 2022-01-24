Rwanda: Paul Rusesabagina asabirwa n'ubushinjacyaha kongerwa igifungo
Ubushinjacyaha burasaba ko Paul Rusesabagina ahabwa igifungo cya burundu aho kuba imyaka 25 yakatiwe n'urukiko rukuru.
Iki ni na cyo cyari cyifujwe n'ubushinjacyaha mu rukiko rubanza ariko urukiko rurakigabanya ruvuga ko uregwa yemeye icyaha.
Mu bujurire, ubushinjacyaha buvuga ko Rusesabagina atemeye ibyaha ku buryo budashidikanywaho kandi ko yageze aho akikura mu rubanza bigaragaza ko aticuza ibyo yakoze.
Busobanura impamvu z'ubujurire, ubushinjacyaha bwavuze ko Paul Rusesabagina ufatwa nk'ukuriye itsinda ry'abaregwa yahawe ibihano bitoya bigereranijwe n'uburemere bw'ibyaha.
Buvuga ko urukiko rwagabanyije ibihano ruvuze ko Rusesabagina yemeye ibyaha ndetse iyi ikaba yari ibaye inshuro ya mbere akurikiranywe mu rukiko.
Gusa ubushinjacyaha bwo bubona Rusesabagina ataremeye icyaha ku buryo budashidikanywaho ndetse akaba yarongeyeho kwanga kwitabira igice kinini cy'iburanisha.
Ku bushinjacyaha ngo hagombaga kurebwa uburemere bw'ibyaha bya Rusesabagina aho kumushakira impamvu nyoroshyacyaha.
Rwasabye ko Rusesabagina yahabwa igihano gisumba ibindi ari cyo cyo gufungwa burundu kuko ari we wari ku isonga ry'umutwe wa FLN ushingiyeho mu byaha byose.
Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango
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Marc Nizeyimana wari ufite ipeti rya Koloneli mu ngabo za FLN we yakatiwe n'urukiko rukuru imyaka 20 y'igifungo.
Uyu na we yagabanyirijwe ibihano kuko yemeye ibyaha kandi akaba yari agejejwe mu rukiko bwa mbere.
Gusa ubushinjacyaha busanga harabayeho amakosa mu rukiko rw'ibanze kuko impamvu rwashingiyeho rugabanya ibihano zirengagije ibyaha yakoze.
Nizeyimana yari umukuru w'akarere ka gisirikare ka Masisi ubushinjacyaha bukavuga ko yari umwe mu batoranyaga abarwanyi boherezwa mu Rwanda.
Nubwo atageze ku butaka bw'u Rwanda ayoboye ibitero, ngo agomba guhanirwa byihanukiriye ko ari umwe mu babiteguye.
We ariko avuga ko ubushobozi bwe butageraga ku rwego rwo gutegeka ko ibitero bigabwa.
Abandi babiri bari abasirikare bo mu rwego rwa General cyakora ngo ntibigeze baba mu mutwe wa FLN kuko wavutse baratawe muri yombi. Abo ni General Anastase Munyaneza na Felicien Nsanzubukire.
Aba bemeye ko babaye mu mutwe wa FDLR-FOCA waje gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba.
Kuri Nsanzubukire ho, ubushinjacyaha buvuga ko hiyongeraho kuba yari ku rutonde rwasohowe na Loni rw'abantu bayoboye imitwe y'iterabwoba.
Bahawe ibihano by'igifungo cy'imyaka 5 ariko ubushinjacyaha bugasanga ari bitoya ku bantu bari mu rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo.
Aba basaba ko urukiko rw'ubujurire rwabahanisha igifungo cy'imyaka 20.
Angelina Mukandutiye, umugore rukumbi uregwa muri uru rubanza yari yahanishijwe igifungo cy'imyaka 20. Ubushinjacyaha busanga na we yarahawe igihano gitoya cyane.
Ngo yagize uruhare mu gushishikariza abagore kwinjira mu mutwe wa FLN akaba yari na Komiseri mu mutwe wa CNRD Ubwiyunge.
Urukiko rwavuze ko rwamuhaye igihano kigabanyije kuko yemeye ibyaha mu gihe ubushinjacyaha busanga yarireze igice.
Urukiko rwavuze kandi ko Angelina ari bwo bwa mbere yari ageze mu rukiko kandi yaraburanishijwe n'inkiko gacaca adahari ndetse akanakatirwa gufungwa burundu kubera uruhare muri jenoside.
Urubanza ruzakomeza kuwa gatatu, urukiko rwumva impamvu z'ubujurire no kwiregura kw'abaraye batabonye ijambo.