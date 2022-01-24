Rwanda: Paul Rusesabagina asabirwa n'ubushinjacyaha kongerwa igifungo

Haciye isaha 1

13 mu baregwa hamwe na Rusesabagina basaba kugabanyirizwa ibihano

Iki ni na cyo cyari cyifujwe n'ubushinjacyaha mu rukiko rubanza ariko urukiko rurakigabanya ruvuga ko uregwa yemeye icyaha.

Mu bujurire, ubushinjacyaha buvuga ko Rusesabagina atemeye ibyaha ku buryo budashidikanywaho kandi ko yageze aho akikura mu rubanza bigaragaza ko aticuza ibyo yakoze.

Buvuga ko urukiko rwagabanyije ibihano ruvuze ko Rusesabagina yemeye ibyaha ndetse iyi ikaba yari ibaye inshuro ya mbere akurikiranywe mu rukiko.

Rwasabye ko Rusesabagina yahabwa igihano gisumba ibindi ari cyo cyo gufungwa burundu kuko ari we wari ku isonga ry'umutwe wa FLN ushingiyeho mu byaha byose.

Marc Nizeyimana wari ufite ipeti rya Koloneli mu ngabo za FLN we yakatiwe n'urukiko rukuru imyaka 20 y'igifungo.

Uyu na we yagabanyirijwe ibihano kuko yemeye ibyaha kandi akaba yari agejejwe mu rukiko bwa mbere.

Gusa ubushinjacyaha busanga harabayeho amakosa mu rukiko rw'ibanze kuko impamvu rwashingiyeho rugabanya ibihano zirengagije ibyaha yakoze.

Nizeyimana yari umukuru w'akarere ka gisirikare ka Masisi ubushinjacyaha bukavuga ko yari umwe mu batoranyaga abarwanyi boherezwa mu Rwanda.

Nubwo atageze ku butaka bw'u Rwanda ayoboye ibitero, ngo agomba guhanirwa byihanukiriye ko ari umwe mu babiteguye.

Abandi babiri bari abasirikare bo mu rwego rwa General cyakora ngo ntibigeze baba mu mutwe wa FLN kuko wavutse baratawe muri yombi. Abo ni General Anastase Munyaneza na Felicien Nsanzubukire.

Aba bemeye ko babaye mu mutwe wa FDLR-FOCA waje gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba.

Bahawe ibihano by'igifungo cy'imyaka 5 ariko ubushinjacyaha bugasanga ari bitoya ku bantu bari mu rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo.

Paul Rusesabagina ntarongera kugaragara mu rukiko

Ngo yagize uruhare mu gushishikariza abagore kwinjira mu mutwe wa FLN akaba yari na Komiseri mu mutwe wa CNRD Ubwiyunge.