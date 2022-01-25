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Urupapuro rw'itangiriro
Ibiyaga binini
Afrika
Mpuzamahanga
Imikino
Amajwi n’amashusho
India : Amahasa yavutse afatanye yaronse akazi kari mundoto zabo
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
India : Amahasa yavutse afatanye yaronse akazi kari mundoto zabo
Iminota 53 iraheze
Ivyarabwe cane
59:00
Umviriza,
Burundi – Rwanda: Imvo n'Imvano ku bitekerezo by'abatwandikiye ku ngaruka zo gufunga imipaka
, Umwanya bimara 59,00
22 Ukwa mbere 2022
3:28
Video,
North Korea: Kuki amakuru yaho arenza urugero akunzwe?
, Umwanya bimara 3,28
20 Ukwa mbere 2022
2:25
Video,
Uwo musirikare warwanye muri Afghanistan nawe yarwaye indwara zo mu mutwe kubera intambara
, Umwanya bimara 2,25
20 Ukwa mbere 2022
2:07
Umviriza,
Ibibazo vyanyu kuri Coronavirus: Mbe bashize icuma aho bateye urukingo, kimatako?
, Umwanya bimara 2,07
21 Ukw'indwi 2021
59:00
Umviriza,
Imvo n'Imvano ku rupfu rwa Jenerali Majoro Fred Rwigema
, Umwanya bimara 59,00
19 Ukw'icumi 2019