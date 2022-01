Covid-19: 'Natakaje akazi kanje kubera nticandagishije'

Iminota 32 iraheze

We n'umugabo wiwe bari bamaze amezi atari make bakurikirana ingene abakoresha bashiraho amategeko yo kwicandagisha, akaba yari azi neza ko umuryango wiwe ushobora guhura n'iki kibazo. Niho rero mu butumwa bwa email yaronse kuri terefone yiwe, yagiye abibona.

Mu gisagara ca New York mu ci riheze, ibihumbi n'ibihumbi baragiye mu myiyerekano biyamiriza ingingo z'abarongoye intara zitegeka abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi, abigisha hamwe n'abakozi ba reta kwicandagisha.

Iyi ngingo yafashwe igashika no mu gisata c'abigenga kuva ico gihe, yatumye abakozi bo muri ico gisagara baja mu karuhuko igihe yatangura gushirwa mu ngiro, mu gihe ibitaro vyo muri iyo ntara yose vyirukanye abakozi.

Uyu mupfasoni w'imyaka 52 avuga ko yakunda akazi kiwe ariko akaba aterekwa incanco ku mvo z'idini n'uburenganzira bwo kwihitiramwo ico ashatse we nyene ubwiwe. Ubu ariko yigira uwuharanira agateka ka zina muntu, akaba ariko ategura ishirahamwe New Yorkers Against Medical Mandates rihurikiyemwo abantu bangana na 26.000.