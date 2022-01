Uko umugore wavukanye igitsina gabo yabonye urukundo

Haciye isaha 1

Imyumvire irimo guhinduka

Maki Gingoyon, uba muri Philippines, afite urubuga abantu banyuraho bashaka abakunzi, rwitwa "My Transgender Date", arufatanije n'umukunzi we, Cyril Mazur.

Umuntu wa mbere nahuye na we wo mu muryango wa Josh yari mushiki we kandi nashoboraga kubona umunezero we mu maso ye igihe baduhuzaga. Nahise mbona ko hagati yanjye na we nta kibazo cyari gihari.