Mozambique: Umuyaga uvanze n'imvura wiswe Ana wishe abantu 15

Iminota 30 iraheze

Abantu batari munsi ya 15 ni bo bapfuye muri Mozambique bivuye ku nkubi y'umuyaga uvanze n'imvura nyinshi wiswe Ana, nkuko bivugwa n'abakuriye ibikorwa by'ubutabazi.

Iryo hinduka ry'ikirere, ryatangiye ku wa mbere mu karere k'amajyaruguru y'igihugu, ryangije ibikorwa bya leta n'iby'abikorera, birimo ingo, ibitaro, amashuri, imiyoboro (amapiloni) y'amashanyarazi (umuyagankuba mu Kirundi), hamwe n'amateme.

Intara ya Tete yo mu burengerazuba ni yo yashegeshwe bikomeye, aho abantu batandatu - barimo n'abana - bapfuye, benshi muri bo bashwanyagujwe n'inkuta zirimo kugwa.

Ubu imigenderanire hagati y'umujyi wa Tete n'akarere ka Moatize yahagaze, nyuma yuko iteme ryo ku mugezi wa Rovubwe, wisuka mu ruzi rwa Zambezi, risenyutse.

Imodoka enye zari ziri hafi aho, zirimo n'iya Guverineri w'intara ya Tete, iy'umukuru w'akarere (Mayor) n'iz'abandi bakozi bari babaherekeje, zatwawe n'uwo mugezi ubwo bari barimo kuva kureba ingano y'ibyangiritse.

Guverineri, umukuru w'akarere na benshi mu bandi bagenzi bari bazirimo batabawe.

Nubwo iyo nkubi y'umuyaga ivanze n'imvura nyinshi yahagaze, abakora mu iteganyagihe bavuga ko imvura nyinshi, inkubi z'imiyaga, n'imvura irimo inkuba, bizakomeza mu turere two hagati no mu majyaruguru.