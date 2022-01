Coup d'État muri Burkina Faso: Uko abasirikare basubiye ku butegetsi muri Africa y'uburengerazuba

None ubu ibihugu bitatu by'ibinyamuryango bya CEDEAO bitegetswe n'abasirikare.

Guhirikwa kwe mu kwezi kwa cyenda mu 2021 - kwakozwe n'abasirikare basezeranya gushyiraho inzibacyuho ihuriwemo na bose yerekeza kuri demokarasi nyayo - kwishimiwe n'Abanya-Guinea hafi ya bose; no mu ishyaka rye bwite abantu bacye cyane ni bo bonyine babaye nk'abatishimira ihirikwa rye.

Uko kurwanya intagondwa byagejeje ku ihirikwa ry'ubutegetsi - nanone

Bitandukanye no muri Guinea, muri Burkina Faso ho, cyo kimwe no muri Mali, ni ikibazo cy'umutekano mucye gitejwe n'intagondwa ziyitirira idini ya Islam bigaragara ko cyahungabanyije ibintu.

Amakuru ya buri kanya y'ibitero by'intagondwa ziyitirira Islam yenyegeje uburakari mu baturage babugaragariza mu mihanda yo mu mijyi, ndetse no kugira inzika kw'abasirikare bumvaga ko barimo gushorwa - bafite ibikoresho bidahagije, badahembwa neza cyangwa batanagaburirwa uko bikwiye - ku rugamba rwo kurwanya imitwe y'intagondwa itazuyaza mu kwica.

Mu mwaka ushize, hiyongereye ubusabe bwuko habaho uburyo buboneye bwo gucunga umutekano, ndetse Perezida Kaboré mbere yavuguruye guverinoma ye, akurikizaho no kuvugurura ubuyobozi bwa gisirikare, mu rwego rwo gusubiza ibintu ku murongo muri politiki no gutangira kugarura ituze mu ntara zo mu majyaruguru no mu burasirazuba bwa Burkina Faso zashegeshwe n'intambara.