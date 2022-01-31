Ubushyamirane bwa Ukraine na Russia: Abasirikare ba UK 'ntibishoboka' ko bazarwana muri Ukraine – Truss

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Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Liz Truss azasura Uburusiya na Ukraine mu byumweru biri imbere

Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Liz Truss yaburiye ko hari "inkeke ya nyayo" yuko Uburusiya bwatera Ukraine, ariko ko "bidashoboka cyane" ko abasirikare b'Ubwongereza bakoherezwa kurwana mu ntambara iyo ari yo yose.

Ibihano byo mu rwego rw'ubukungu - bishyirirwaho igihugu, abantu cyangwa imiryango bikozwe n'ikindi gihugu - bishobora kwibasira ibigo by'imari by'Uburusiya, kompanyi z'amashanyarazi (umuyagankuba mu Kirundi), ndetse b'ab'"ingenzi... batuma ubutegetsi bw'Uburusiya bukomeza kubaho".

Mu cyumweru gishize, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye ibihugu byo mu burengerazuba (Uburayi n'Amerika) kudatuma habaho guta umutwe, avuga ko kuburira ko igitero kiri hafi kuba muri Ukraine birimo gushyira mu byago ubukungu bw'iki gihugu.

Madamu Truss - uzagirira uruzinduko muri Ukraine no mu Burusiya mu byumweru bibiri biri imbere - yavuze ko Ubwongereza bwamaze guha imyitozo abasirikare 20,000 muri Ukraine, buha igisirikare cya Ukraine ibisasu bya misile bishwanyaguza ibifaru, ndetse buha ubufasha igisirikare cyayo kirwanira mu mazi ndetse n'urwego rwayo rw'amashanyarazi.