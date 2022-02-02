Guinea-Bissau: Abantu 'benshi' bishwe nyuma y'igerageza ryo guhirika ubutegetsi

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Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Abasirikare babonekaga bagenzura umutekano w'agace karimo inyubako ya leta

Perezida wa Guinée-Bissau avuga ko igerageza ryo guhirika ubutegetsi muri iki gihugu cyo muri Afurika y'uburengerazuba ryiciwemo abashinzwe umutekano benshi.

Umaro Sissoco Embaló yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo, anavuga ko ibyabaye ari "igitero cyapfubye cyagabwe kuri demokarasi".

Ku wa kabiri, amasasu yumvikanye hafi y'inyubako ya leta mu murwa mukuru Bissau, aho amakuru avuga ko Perezida yari mu nama n'abaminisitiri.

Abasirikare bivugwa ko bafunze Perezida n'abaminisitiri.

Abagabo batamenyekanye bari bitwaje imbunda ziremereye bateye inyubako ya leta aho Perezida Embaló yari ari mu nama na Minisitiri w'intebe Nuno Gomes Nabiam, imbere muri iyo nyubako, nkuko amakuru avayo abivuga.

Ukora mu rwego rw'umutekano utashatse gutangazwa izina yabwiye BBC ko abagabo bitwaje imbunda bambaye imyenda ya gisivile bahise batangira kurasa kandi ko umupolisi yishwe.

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Umaro Sissoco Embaló yatorewe kuba Perezida mu mwaka wa 2019

Abategetsi bo muri Afurika y'uburengerazuba bavuze ko ibyabaye ari igerageza ryo guhirika ubutegetsi, banashishikariza abasirikare gusubira mu bigo byabo.

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Ariko uko byagenze ntibirasobanuka neza: ntibiramenyekana abo bagabo bitwaje imbunda abo ari bo, kandi na Perezida ntiyatanze umubare w'abishwe.

Iki gihugu - kiri mu bicyennye cyane ku isi - cyahoze gikolonizwa na Portugal. Kuva mu mwaka wa 1980 kimaze kubamo ihirikwa ry'ubutegetsi cyangwa igerageza ryo guhirika ubutegetsi inshuro icyenda.

Iki gihugu - kigowe n'amadeni menshi gifitiye ibihugu by'amahanga kandi n'ubukungu bwacyo bugacungira cyane ku mfashanyo y'amahanga - cyahindutse inzira icamwo ibiyobyabwenge bivuye muri Amerika y'epfo, bituma bamwe bagihimba leta ya mbere y'ibiyobyabwenge muri Afurika.

Ku wa kabiri nimugoroba, Bwana Embaló yavuze ko igitero "cyateguwe neza kandi gikozwe mu buryo buteguye neza" gishobora kuba "gifitanye isano n'abantu bakora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge", ariko nta yandi makuru yatanze.