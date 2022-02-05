Pence avuga ko Trump atari mu kuri mu gushaka kuburizamo intsinzi ya Biden

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Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Mu kwezi kwa mbere mu mwaka ushize, Mike Pence yatumije inama y'inteko ishingamategeko yo kwemeza ko Bwana Biden ari we watsinze amatora

Mike Pence wahoze ari Visi Perezida w'Amerika yamaganye ibyavuzwe na Donald Trump ko yashoboraga kuba yaraburijemo ko Joe Biden aba Perezida mu mwaka ushize.

Mu magambo ya mbere akakaye akoresheje, yavuze ko Bwana Trump atari mu kuri mu kumvikanisha ko yari afite uburenganzira bwo kuburizamo ibyavuye mu matora.

Mu yandi makuru, ishyaka ry'abarepubulikani ryanze ko babiri mu badepite baryo bakomeye bakora iperereza ku mvururu zabaye mu 2021 ku nyubako ya Capitol ikorerwamo n'inteko ishingamategeko.

Icyo gihe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere, igico cy'abantu cyiraye mu nyubako ya Capitol ubwo abagize inteko bari bateranye ngo bemeze ko Perezida Joe Biden ari we watsinze amatora.

Abantu bane bapfiriye muri izo mvururu, ndetse n'umupolisi wagize ikibazo cyo guturika kw'imitsi yo mu bwonko ubwo yarwanaga kuri iyo nyubako, yaje gupfa ku munsi wakurikiyeho.

Abo badepite babiri, Liz Cheney na Adam Kinzinger, ni bo barepubulikani bonyine bari mu kanama gakora iperereza kuri izo mvururu.

Itangazo ry'akanama ko ku rwego rw'igihugu k'ishyaka ry'abarepubulikani (Republican National Committee, RNC), ryashinje abo badepite bombi gufasha mu gutoteza "abaturage basanzwe bagize uruhare rwemewe n'amategeko mu bikorwa bya politiki".

RNC yabaye nk'iyumvikanisha ko abakoze imvururu bari bari mu bikorwa bya politiki byemewe n'amategeko, ariko umukuru w'aka kanama Ronna McDaniel yasobanuye ko byari ugukomoza ku "bikorwa bya politiki byemewe n'amategeko bidafite aho bihuriye na hato n'urugomo rwo kuri Capitol".

Amakuru avuga ko inteko y'akanama RNC yateraniye mu mujyi wa Salt Lake City muri leta ya Utah, yatoye ku bwiganze bw'amajwi bw'abantu 168 bagize aka kanama.

Aka kanama kavuze ko kagiye "guhagarika aka kanya ububasha ubwo ari bwo bwose kuri bo" nk'abayoboke b'iryo shyaka, ariko ntikabakure mu ishyaka ry'abarepubulikani.

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Aba badepite bombi basohoye amatangazo mbere y'ayo matora.

Madamu Cheney yagize ati: "Abayobozi b'Ishyaka ry'Abarepubulikani bigize abashimuswe ku bushake n'umugabo wemera ko yagerageje kuburizamo amatora ya perezida kandi akumvikanisha ko yababarira abaregwa ibyabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere, bamwe muri bo barezwe ubugambanyi bwo kugumura rubanda".

Aba badepite banashyigikiwe n'abandi batavuga rumwe na Bwana Trump bo muri iryo shyaka. Senateri Mitt Romney yanditse kuri Twitter ati: "Ikimwaro kibe ku ishyaka ryabangamira abantu bafite umutimanama, bashaka ukuri imbere y'ikibi [inabi]".

'Nta burenganzira nari mfite'

Avugira mu mujyi wa Orlando muri leta ya Florida, Bwana Pence yasubije ku magambo ya Bwana Trump yo ku cyumweru, ubwo yavugaga ko yashoboraga kuba yaraburijemo amatora iyo aza kuba yarabishatse. Bwana Trump yakomeje kuvuga ibitari ukuri ko amatora yibwe na Bwana Biden.

Hashize iminsi, Bwana Trump yavuze ko akanama kihariye gakwiye kuba karimo gukora iperereza kuri Bwana Pence aho kurikora ku bateje imvururu.

Bwana Pence yagize ati: "Perezida Trump ntari mu kuri. Nta burenganzira nari mfite bwo kuburizamo amatora. Ubuperezida ni ubw'abaturage b'Amerika, kandi abaturage b'Amerika bo bonyine".