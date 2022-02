Johannes Gutenberg: Uwazanye icapiro rishya agahindura ibintu ku isi no kuri kiliziya

Iminota 46 iraheze

Mu gitabo cye, Revolutions in Communication: Media History from Gutenberg to the Digital Age, Dr Bill Kovarik wo muri kaminuza ya Radford muri Amerika avuga ko umukozi umwe wiriwe yandikisha ibaba na wino yarangizaga urupapuro rumwe, naho imashini ya Gutenberg yakubye inshuro 200 akazi k'umukozi umwe wiriwe yandikisha intoki.