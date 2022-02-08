Umucamanza yategetse ko abanyarwanda 8 birukanwe na Niger basubizwa i Arusha

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Protais Zigiranyirazo, muramu wa Juvénal Habyarimana wari Perezida w'u Rwanda, aganira n'umwunganizi we mu rukiko i Arusha mu 2008

Mu nyandiko y'icyemezo cye, umucamanza Joseph E. Chiondo Masanche yise iki kibazo 'akaga', yongeraho ko Niger yishe amasezerano yagiranye na ONU ubwo yemeraga kwakira abo bantu.

Mu Ugushyingo (11) 2021 mu kanama k'umutekano ka ONU, leta ya Niger yemeye kwakira abo bagabo, gusa hashize ibyumweru bibiri ihita isohora inyandiko ibategeka kuva ku butaka bwayo mu minsi irindwi "ku mpamvu za diplomasi".