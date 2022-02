South Africa: Umugabo yatsindiye akayabo mu rubanza na Vodacom

Nkosana Makate avuga ko iki cyemezo cy'urukiko ari "ukwiruhutsa gukomeye" kuri we (ifoto mbarankuru)

Nkosana Makate, ni we wakoze iyo serivisi isaba umuntu guhamagara izwi nka "Please Call Me", cyangwa "Mpamagara", ugenekereje mu Kinyarwanda. Yavuze ko iki cyemezo cy'urukiko ari "ukwiruhutsa gukomeye" agize.