India: Ingene umwambaro wa hijab wambarwa n'abagore bo muri Islam uteje ibibazo

Iminota 55 iraheze

Ibi bibaye inyuma y'aho abanyeshure batandatu b'urwaruka bagiriye imyiyerekano imbere y'ishure ryegukira reta ku kibazo co kwambara hijab, imyiyerekano yaciye ikwiragira ku yandi mashure.

None uru ruhagarara rwatanguye gute?

Umwe muri aba banyeshure Almas AH, yabwiye BBC Hindi ati: "Turafise abigisha bakeya b'abagabo. Rero ni ngombwa ko dupfuka imishatsi yacu imbere y'abagao. Ni co gituma twambara hijab".

Aba banyeshure barahakana ivyo bagirizwa ko bazambara babitegetswe n'umurwi Campus Front of India - ishami ry'umurwi w'abanyeshure ugendera ku vyiyumviro bikaze vya Islam, Popular Front of India - ari na wo ubavugira.

Yabwiye ikinyamakuru The Indian Express ati: "Hari abandi bakobwa b'aba Islam na bo nyene bazomerewe nk'uku. Abarongoye ishure be n'umukuru waryo ubwiwe ntibigeze batubuza kwambara burka, none ni kubera iki nokwumviriza abo hanze?"