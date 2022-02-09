Uganda: Kakwenza Rukirabashaija yahunze igihugu nyuma yo gufungurwa by'agateganyo

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Mu 2020 Rukirabashaija yari yafashwe arafungwa anakorerwa iyicarubozo nyuma yo gusohora igitabo cye The Greedy Barbarian, cyaneguraga ruswa yo ku rwego rwo hejuru mu gihugu no ku bategetsi atavuze

Urubanza rwe mu mizi rwari rwashyizwe tariki 23 z'ukwezi gutaha kwa Werurwe.

Rukirabashaija ni umwanditsi watsindiye igihembo cya PEN International Writer of Courage mu 2020 kubera igitabo cye yanditse mu buryo bwo gutebya yise 'The Greedy Barbarian'.

Yatawe muri yombi mu Ukwakira(12) gushize afungirwa ahantu hatazwi kugeza mu kwezi gushize ubwo yagezwaga mu rukiko aregwa ibyaha.