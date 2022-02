Rwanda: Enatha Cyuzuzo umukobwa w'umwubatsi uri kubera urubyiruko urugero

Iminota 47 iraheze

Kubakisha inzu niwo mwuga yize muri kaminuza, ariko ni n'ibintu yakunze kuva ari muto, anabishyigikirwamo n'ababyeyi be n'abavandimwe be, nk'uko yabibwiye BBC.

Mu biro bya kompanyi ye Ela Poder Construction Company, no kuri chantier imwe muzo afite i Nyagatare, Cyuzuzo akoresha abagabo n'abagore barimo n'abamuruta cyane mu myaka.

Mu kazi ke ko gupatana no kubakisha inzu, uyu mukobwa w'imyaka 26 ashobora yerekera abagabo n'abagore, akabaha amabwiriza y'ibyo bakora, akabahemba nabo bakababo.

Fidela Tuyishime, umwe mu bakozi ba Cyuzuzo aterwa ishema no kuba akoreshwa n'umukobwa mugenzi we

Umwe mu bakozi be, umukobwa mugenzi we Tuyishime Fidela, ati: "Numva binshimishije cyane kuba ari umukobwa uyobora chantier, nanjye nkumva nzagera aho nawe ageze."

Nyirahirwa Martine w'imyaka 39 akoresha avuga ko mu bana be hari uwasanze Cyuzuzo ari we uha akazi nyina "yaramubonye aravuga ngo nawe azaba enjeniyeri nka we."