Macron yanse gufata urupimo rwa Covid rw'Uburusiya

Iminota 16 iraheze

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Ameza y'imetero 4 yashizwe hagati ya bwa Putin na bwana Macron yaravuzwe cane

Ibiro vya perezida w'Uburusiya -Klemlin, biramenyesha ko perezida w'Ubufaransa yahakanye kwipimisha Covid-19 imbere y'umubonano yagiranye na perezida Vladimir Putin.

Urwo rupimo rwategerezwa gukorwa biciye mu zindi ntambwe zifatiye ku magara zitashobora kwemerwa, kandi zitari zihuye n'ibindi bikorwa uwo mutegetsi w'Ubufaransa yategerezwa kurangura mu gihe yari afise, nk'uko isoko ry'amakuru ryo mu Bufaransa ryavyiganiye BBC.

Ibi bikuriye ayandi makuru yavuga ko bwana Macron yahakanye gukorerwa isuzuma rya 'PCR' rikorwa hifashishijwe agapampa (gafata amatembabuzi) bacisha mu mazuru canke mu mihogo.

Ibi vyaturutse ku kwikeka ko bashobora kwikika mu kiza bakamutwara amakuru y'utumenyetso bita DNA, ari natwo tubitse amakuru y'uduce ntangakamere (genes) twihariye kuri buri muntu.

Abo bategetsi bompi ariko bubahirije guhana intambwe (intera) mu gihe bari mu mubonano wabo.

Ntibigeze bakorana mu biganza mu kuramukanya, kandi hari ameza apima uburebure bwa imetero zine hagati yabo.

Abihweza ibintu bibajije nimba hari ubutumwa bwo mu nzira ya dipolomasi bwana Putin yashatse gukoresha mu kumwicarika gutyo.

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Ariko abajejwe imigenderanire mu Bufaransa babwiye ikigo c'iyandikiro ry'amakuru 'Reuters' ko bwana Macron yabariwe guhitamwo urupimo rwa PCR kugirango abone kwegera Putin, canke akemera gukurikiza ingingo ahawe zo guhana intambwe.

Hari uwabwiye Reuters ati: "Twari tuzi neza ko ivyo bisigura kudahana ibiganza baramukanya, hamwe n'iriya meza ndende. Ariko ntitwashobora kwemera ko bafata mu minwe amakuru y'uduce ntangakamere -DNA ya perezida'.

Ariko ntiyasobanuye uko abajejwe iperereza b'Uburusiya bari gushobora gukoresha ayo makanda y'umwimerere w'umubiri wa bwana Macron

Isoko ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu w'Ubufaransa -Elysée ryabwiye BBC ati: "Ivyasabwe bijanye no kubonana begeranye ataguhana intera vyarinda guca mu nzira zijanye n'amagara twe twabona ko zidashobora kwemerwa kandi zidahuye na gahunda ya perezida ."

Ibiro vya perezida w'Uburuisya biremeza ko bwana Macron yakomeje kwubahiriza intambwe hagati yiwe na mugenziwe w'Uburusiya kuko yanse gufata urupimo Abarusiya bamusavye gukora.

Umuvugizi wa perezida Putin Dmitry Peskov, yavuze ko Uburusiya bwatahuye aho Ubufaransa buhagaze kandi ko ata ngaruka vyagize ku biganiro vyabo.

Bwana Macron yari yakoze urupimo rwa PCR imbere yo kuva mu gihugu iwe mu Buransa, kandi umuganga wiwe yarongeye aramupima ko ata bomenyetso afise vy'ubwandu igihe bagera i Moscow, nk'uko uwundi mu dipolomate w'Ubufaransa yavyiganiye 'Reuters'.

Uwundi yabwiye Reuters ati:"Abarusiya baratubwiye ko Putin yari akaneye kugumana n'umugwi w'abantu bakurikinirwa cane amagara yabo mu buryo bushimitse,".

Iminsi itatu inyuma y'uwo mubonano na bwana Macron, bwana Putin yakiriye perezida wa Kazakhistan Kassym-Jomart Tokayev.

Abo bategetsi bompi bahanye ibiganza mu kuramukanya kandi mu kwicara bashize imeza ntoyi cane hagati yabo.

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Ameza hagati bwana Putin na bwana Tokayev yo yari mato cane

Mu mubonano wabo, bwana Macron na bwana Putin bamaze amasaha atanu baganira ku mishamirano ifatiye ku kibazo ca Ukraine.

Ibihugu vya Bulaya na Leta zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko Uburusiya bushobora kugaba ibitero kuri Ukraine ariko Uburusiya burahakana ko hari umugambi nk'uyo bwoba bufise, n'ubwo bumaze kurundaniriza abasirikare 100,000 ku rubibe na Ukraine.