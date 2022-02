Rebecca Hogue: Umugore yiciwe umwana n'uwari umukunzi wiwe yaciriwe umunyororo w'amezi 16

Mu kw'icumi na rimwe, niho Rebecca Hogue w'imyaka 29, yagirwa n'icaha c'ubwicanyi bwakorewe umwana wiwe w'umuhungu Ryder, mw'itegeko rya Aklahoma rivuga ngo "failure to protect" (Twogereranya na 'Kunanirwa no gukingira').

Hogue yasubiwemwo n'ikinyamakuru Norman Transcript co muri Oklahoma avuga ati: "Nari mfise umunezero udasanzwe kuba nari naronse umwana nk'urya mwiza, akomeye kandi afise amagara meza".

"Ikintu kimwe conyene kimpa amahoro ni uko uyo mugabo yakoze iri shano yapfuye. Ndazi ko umwana wanje ari mw'ijuru kandi ko [Trent yahoze ari umukunzi wanje] atari kumwe na we".

Urubanza rwa Hogue rwarakurikiraniwe hagufi cane n'ibinyamakuru hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka k'abagore, inyuma y'aho yagirijwe icaha c'ubwicanyi mw'itegeko ritabonwa kumwe rya Oklahoma rizwi nka "failure to protect" (itegeko rihana uwananiwe no gutabara). Muri Oklahoma, abavyeyi bananirwa no gukingira abahohotera abana babo bashobora kwagirwa n'ivyaha bimwe n'uwakoze iri hohotera.