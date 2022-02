Rist Shimwa Muyizere: Umuhungu wa Victoire Ingabire yasohoye umuzika urimo agahinda

LONG WAY yaririmbwe na Rist Shimwa Muyizere: umuhungu wa Victoire Ingabira

Mu mwaka wa 2010 yahisemo kujya gukorera politiki mu Rwanda, gutyo asiga inyuma umuryango w'abana batatu n'umugabo we. Ariko ntibyamuhiriye kuko byamuviriyeho gufungwa imyaka 15 urukiko rw'ubujurire rumaze kumuhamya ibyaha binyuranye birimo gupfobya jenoside.

Ajya mu Rwanda, Victoire yasize umuhungu we RIST SHIMWA MUYIZERE afite imyaka umunani, ubu akaba afite imyaka 19. N'ubwo akiri umunyeshuri, amaze gusohora indirimbo mu rurimi rw'igiholandi yise LONG WAY bivuga INZIRA NDENDE. Muri iyo nzira ndende, aravuga ku gahinda yasigiwe na nyina n'icyizere yifitiye we na nyina. Umva ingene abisobanura.