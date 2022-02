Ukraine irashaka kuganira n'Uburusiya bitarenze amasaha 48 ku ngabo bukomeje kurunda hafi yabo

Iminota 37 iraheze

Kuleba avuga ko kuwa gatanu Ukraine yasabye Uburusiya ibisobanuro ku migambi yabwo yisunze amasezerano ya Vienna mu by'umutekano yemejwe n'ibihugu bigize Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), n'Uburusiya bwasinye.