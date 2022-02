Super Bowl: Dr Dre, Eminem, J.Blige, 50 Cent, Snoop bashyuhije uyu mukino ukomeye cyane

Iminota 34 iraheze

Umwanya wabo watangiranye na rap y'igihangange mu gutunganya muzika Dr Dre maze mu masegonda macye ahamagara mugenzi we Snoop Dogg.

'Stage' yari yateguwe mu buryo bufasha aba bahanzi n'ababyinnyi kwakuranwa no gufatanya uko babyifuza.

Byose byabonekaga nk'aho byateguwe birebewe kuri video y'indirimbo Say My Name ya Destiny's Child.