France: Dosiye y'iperereza ku ndege ya Juvénal Habyarimana yafunzwe n'urukiko 'rwa nyuma'

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Abasirikare ba FPR-Inkotanyi bagenzura ibisigazwa by'indege ya Habyarimana yahanuwe mu kwa kane 1994 hafi y'urugo rwe i Kanombe, Kigali

Urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwategetse ko dosiye y'iperereza ku iraswa ry'indege y'uwari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ifungwa.

Dosiye y'iyi ndege yari irimo ba Perezida Habyarimana na Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yateje umwiryane hagati y'ubutegetsi bwa Kigali na Paris mu myaka 20 ishize.

Umwanzuro w'uru rukiko - rwa nyuma rwo kujuririramo imanza mu Bufaransa - ushyize iherezo ku iperereza ku bagize uruhare mu iraswa ry'iriya ndege mu nkiko z'Ubufaransa.