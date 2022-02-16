US: Imiryango yaburiye mu bwicanyi bwa Sandy Hook bumvikanye n'abakoze inkoho

Iminota 42 iraheze

Francine Wheeler afise isanamu y'umwana wiwe Ben

Uruganda Remington Arms rwemeye ibi mu rubanza rwugurujwe n'imiryango y'abantu icenda muri 26 baguye mu bwicanyi bwa 2012 bwabereye mu kigwati citwa Sandy Hook.