Uganda: Abaganga bemeza ko Judith Nakimu yakuwemwo ifyigo atabizi ari gupagasa muri Saudi Arabia

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Abaganga bo muri Uganda baremeza ko basanze umugore yari yagiye gukora akazi ko mu nzu muri Arabia Saoudite yakuwemwo ifyigo ryiwe ry'i buryo bitavuye kw'isanganya ry'imodoka nk'uko umukoresha wiwe yari yabitangaje.

Ubushikiranganji bw'intwaro ya hagati muri ico gihugu bwemeje aya makuru inyuma yo kuronswa icegeranyo c'ibitaro bikuru vy'igihugu vya Mulago.

Bisunze iki cegeranyo, umuryango y'uyu mukenyezi usaba reta gufata iki kibazo mu minwe gushika uyu mugore atunganirijwe.