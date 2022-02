Imvo n'imvano ku mishamirano hagati ya Russia na Ukraine

Iminota 25 iraheze

Ibintu vyasubiye kuba ndanse mu mpera z’umwaka uheze, aho Uburusiya bwarunze ingabo zirenga 100.000 ku rubibe bihana na Ukraine. Ukraine na yo yaciye ihamagaza igitigiri nk’ico c’abasirikare bama bagavye mu kwitegurira ibitero vy’Uburusiya bishobora kuba umwanya uwo ari wo wose. Ku ruhande rumwe hari Uburusiya, ku rundi ruhande Ukraine n’ibihugu vya Buraya hamwe na Amerika bihurikiye mw’ishirahamwe Otan, ubu biguma bishigikira mu majambo no mu bikoresho vya gisirikare biguma birungika muri Ukraine no mu bihugu vy’incuti vyegereye Uburusiya.

None mu vyo ukuri Uburusiya na Ukraine bipfa iki? Uburaya na Amerika bufise izihe nyungu murI Ukraine? Kubera iki Uburusiya butipfuza ko Ukraine ija muri Otan? Mu gihe iyo ntambara yokwaduka, yogira izihe nkurikizi mu karere ivyo bihugu birimwo no hirya no hirya no hino kw’isi, dore ko hari n'abamaze kuvuga ko yaba intambara ya gatatu y'isi ?