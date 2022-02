Malcolm X: Ubuzima n'urupfu by'iyi mpirimbanyi y'uburenganzira bw'abirabura

Iminota 11 iraheze

Malcolm X yishwe arashwe ari ku cyumweru tariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu 1965, abagabo batatu bamurashe amasasu menshi ari gutambuka ngo atange imbwirwaruhame mu nzu iri i Manhattan muri New York.

Iyi mpirimbanyi y'uburenganzira bw'abirabura muri Amerika yari umuvugizi w'ishyirahamwe Nation of Islam mu myaka ya 1950 na 1960.

Imyaka hafi 60 nyuma y'uko yishwe umurage we uracyaboneka ku isi - nubwo ugibwaho impaka.

Imyaka ye ya mbere

Yavukiye muri leta ya Nebraska iri hagati muri Amerika mu 1925 yitwa Malcolm Little ari umwe mu bana umunani b'ababyeyi be.

Umuryango we wamaganaga ivangura rikorerwa abirabura kandi wahoraga uhohoterwaga n'amatsinda y'abahezanguni b'abazungu, kenshi abategetsi baho ntibagire icyo babikoraho.

Se, Earl Little, yapfuye Malcolm afita imyaka itandatu, umurambo we bawusanze ku nzira ya gariyamoshi iri hafi.

Abategetsi baho banzuye ko urupfu rwe ari impanuka, abo mu bwishingizi bw'ubuzima bo banzura ko yiyahuye, kugira ngo abo asize ntibishyurwe, gusa Malcom X we yakomeje guhamya ko se yishwe n'itsinda ry'abahezanguni b'abazungu Ku Klux Khan.

Nubwo Malcolm Little yari afite impano ikomeye y'ubuhanga, yavuye mu ishuri afite imyaka 15 nyuma yo kubwirwa ko yavamo umubaji mwiza aho kuba umunyamategeko.

Yaje kwumukira i New York hanyuma na Boston aho yishoye mu buzima bwo gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza indaya, n'ubujura. Amaherezo mu 1946 yarafashwe arafungwa akatirwa imyaka 10.

Muri gereza niho yamenyeye Nation of Islam - ihuriro ry'ukwemera na politiki - kandi yakirwa n'uwari uriyoboye Elijah Mohammed. Uyu niwe wamusabye kureka izina rye Little ko ari iry'abakoreye ubucakara abirabura, yarisimbuje X mu kuzirikana izina ryo muri Africa umuryango we wakabaye ufite ariko ngo wambuwe.