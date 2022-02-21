Kenya: Ruth Karauri umwe mu bapilote bashimwa kubasha kururutsa indege mu nkubi y'umuyaga

Haciye isaha 1

Ku mbuga nkoranyambaga abanyakenya bashimagije abapilote babiri ba kompanyi ya leta, Kenya Airways, bururukije neza indege ebyiri zaguye Iburayi mu gihe cy'inkubi ya Eunice.