Rusesabagina yasabiwe gufungwa burundi mu bujurire

Iminota 49 iraheze

Rusasabagina ntacyitaba imanza mu rukiko

Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire ko rwahanisha Paul Rusesabagina igifungo cya burundu ndetse rukanamuhamya uruhare bwite mu bikorwa by'iterabwoba.

Ni igihano kiremereye ugereranije n'imyaka 25 Rusesabagina yari yahanishijwe n'urukiko rukuru. Mu gusaba iki gihano, ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwemeza ko Rusesabagina yakoze icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo bitemewe.

Bwasabye kandi ko urukiko rwamuhamya uruhare bwite mu bikorwa by'iterabwoba. Ibyaha byombi ntiyari yabihamijwe n'urukiko rukuru.

Marc Nizeyimana wari umwe mu bayobozi b'ingabo za FLN na we yasabiwe gufungwa burundu mu gihe urukiko rubanza rwari rwamuhanishije imyaka 20 y'igifungo.

Ubushinjacyaha bwasabye ko na we yahamwa no kurema umutwe w'ingabo zitemewe ndetse no kugira uruhare rutaziguye mu bikorwa by'iterabwoba.

Ahawe ijambo Sankara yinubiye iki gihano cy'imyaka 25 yahawe avuga ko n'icya mbere yari yajuriye asaba ko cyagabanywa.

Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kumuhamya icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo bitemewe kiyongera ku cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba yari yahamijwe n'urukiko rw'ibanze.

Ibihano byiyongereye cyane kandi byasabwe kuri Anastase Munyaneza na Nsanzubukire Felicien bari bafite ipeti rya General barikiri mu nyeshyamba.

Urukiko rw'ubujurire rwasabwe kuzabahanisha igifungo cy'imyaka 20 mu gihe bari bahanishijwe imyaka 5 mu rukiko rukuru.

Aba bagabo bombi babaye mu mutwe wa CNLD Ubwiyunge baza gutabwa muri yombi mu ntangiro z'umwaka wa 2017 batarinjira mu mutwe wa FLN.