Uganda: Kakwenza Rukirabashaija uherutse guhunga yageze mu Budage
Umwanditsi Kakwenza Rukirabashaija wo muri Uganda wahuze iighugu cye mu byumweru bibiri bishize, yageze mu Budage, nk'uko ihuriro ry'abanditsi PEN hamwe n'umunyamategeko we babivuga.
Kuwa gatatu umunyamategeko we Eron Kiiza yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati: "Yageze mu Budage muri iki igtondo."
Uyu munyamategeko yongeyeho ko iyi nkuru ari "ukwiruhutsa gukomeye".
Uyu mwanditsi wegukanye igihembo mpuzamahanga yahunze Uganda nyuma y'uko arekuwe by'agateganyo n'urukiko.
Yari yasabye uruhushya rwo kujya kwivuza mu mahanga ibikomere avuga ko yakuye ku iyicarubozo yakorewe afungiye ahantu hatazwi.
Ariko urukiko rwamwimye urwo ruhushya runafatira pasiporo ye.
Ikigo cy'abanditsi b'ihuriro PEN ishami ryo mu Budage ryatangaje ko ryishimiye "kwakira Rukirabashaija mu Budage".
Mu butumwa iri shami ryatangaje kuri Twitter ryavuze ko "ari kwitabwaho n'inshuti hamwe na PEN".
Deniz Yücel umunyamakuru akaba n'umwanditsi mu Budage yatangaje ifoto ari kumwe na Kakwenza amuha ikaze muri icyo gihugu
Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango
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Umunyamategeko we yabwiye AFP ko umukiriya we yahunze akinjira mu Rwanda agenda n'amaguru maze akajya mu kindi gihugu, aho yafashirijwe n'ishami rya ONU rishinzwe impunzi, UNHCR, kujya mu Budage.
Umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, Gen Muhoozi Kainerugaba, icyo gihe yatangaje kuri Twitter ko yavuganye na perezida w'u Rwanda akamubwira ko uwo muntu atari mu Rwanda.
Rukirabashaija yafashwe mu Ukuboza(12) ashinjwa kwibasira mu itumanaho atuka Perezida Museveni n'umuhungu we kuri Twitter. We yahakanye ibyo aregwa.
Rukirabashaija yashinje Gen Kainerugaba uruhare mu kumufunga no kumukorera iyicarubozo, we yarabihakanye avuga ko atari amuzi yamumenye gusa yumvise avugwa ku mbunga nkoranyambaga.
Urubanza rwe rwari gutangira tariki 23 z'kwezi gutaha kwa Werurwe.
Mu 2021 Rukirabashaija yahawe igihembo mpuzamahanga cy'umwanditsi mwiza cya Pen Pinter Prize kubera igitabo cye "The Greedy Barbarian", kivuga kuri ruswa ikabije mu gihugu atavuze izina.