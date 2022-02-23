Uganda: Kakwenza Rukirabashaija uherutse guhunga yageze mu Budage

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Umwanditsi Kakwenza Rukirabashaija wo muri Uganda wahuze iighugu cye mu byumweru bibiri bishize, yageze mu Budage, nk'uko ihuriro ry'abanditsi PEN hamwe n'umunyamategeko we babivuga.

Kuwa gatatu umunyamategeko we Eron Kiiza yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati: "Yageze mu Budage muri iki igtondo."

Ikigo cy'abanditsi b'ihuriro PEN ishami ryo mu Budage ryatangaje ko ryishimiye "kwakira Rukirabashaija mu Budage".

Umunyamategeko we yabwiye AFP ko umukiriya we yahunze akinjira mu Rwanda agenda n'amaguru maze akajya mu kindi gihugu, aho yafashirijwe n'ishami rya ONU rishinzwe impunzi, UNHCR, kujya mu Budage.