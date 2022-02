Karnataka: 'Kwambara hijab ntibigira abagore b'aba-Islam abahohotewe'

Nabeela Shaikh yatanguye kwambara hijab afise imyaka 30. Ni we yayambaye ubwa nyuma mu bakobwa batatu bavukana.

'Si mpohoterwa'

Uwiyita Nag w'imyaka 27 ava mu gisagara ca Bangalore, avuga ati: "Abagore b'aba-Islam bakiri bato bari mw'ibarabara baharanira uburenganzira bwabo. None ushaka kumbwira ko aba bagore badashobora kwiyumvira bo nyene ubwabo"?

"Umugore wa mbere w'Intumwa yari umudandaza, mu gihe uwa kabiri yagendesha indogobwe mu ntambara. None wumva koko duhohoterwa nk'uko isi ishaka ko tuvyemera?"

None ingorane iri he kuba umu-Islam?

Hari igihe Falak Abbas yahora yanka iciyumviro co gupfuka imishatsi yiwe, ikintu kidasanzwe i Varanisi, igisagara co mu buraruko kigendera ku vya kera.

Avuga ati: "Bavuze ngo ni nambara hijab nzoteza ingorane, atari kuri jewe gusa, ariko no kw'ishure ryose kuko bose bazoca babona ko ndi umu-Islam. None ingorane iri he kuba umu-Islam?"