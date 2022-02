Ivyo twabayemwo mu buzima bishobora kuba vyongera guca mu maso yacu mu gihe co gupfa

Haciye isaha 1

None twoba turonka akanya ko kwibuka abo twakunda n'ibindi vyiza twaciyemwo? Dr Zemmar avuga ko atawoshobora kubimenya.

End of Podcast

Dr Zemmar, ubu ari umuhinga w'ubwonko kuri kaminuza ya Louisville, yavuze ko mu masekunda 30 imbere y'uko umutima w'uwo murwayi uhagarika kurungika amaraso mu bwoko, ubwonko bwiwe bwakora co kimwe no mu gihe gisaba ubwonko gukora cane, nk'iyo turiko turiyumvira cane ku co turiko turakora, iyo turiko turarota canke iyo turiko turibuka ivyo twaciyemwo.