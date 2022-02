Kuki Biden atazohereza ingabo kurwanya Uburusiya muri Ukraine ?

Haciye isaha 1

Inyungu z'umutekano w'igihugu

Mu 1990 George H W Bush yavuze ko impamvu y'ibitero bye mu kigobe ari ukuvana Iraq muri Kuwait no kurinda ubutegetsi bugendera ku mategeko ubw'igitugu.

Biden ntashyigikira gukoresha igisirikare

Biden yagiye ahinduka agera ku kwemera politiki yo kwirinda imirwano no gukoresha igisirikare.

Yanenze ibitero bya Obama muri Libya hamwe no kongera ingabo muri Afghanistan. Ashimangira cyane iby'itegeko rye ryo kuvana ingabo zabo muri Afghanistan nubwo byateje ibibazo n'akaga kuri rubanda.

Ukuriye ububanyi n'amahanga bwe - Antony Blinken - afatwa nka somambike we ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga mu myaka 20 ishize amuri iruhande - Blinken we yavuze ko inyungu z'igihugu ari cyane cyane kurwanya ihindagurika ry'ikirere, kurwanya ibyorezo ku isi, no kurushanwa n'Ubushinwa aho kohereza ingabo mu bibazo runaka.