Ukraine: Ubwo igitero ca Russia coba kiriko kigenda uko cari citezwe?

Iminota 49 iraheze

Hariho umugani wa kera uvuga ngo integuro za gisirikare ntizigera ziragama imbere y'umwansi mu misi ya mbere (military plans never survive the first contact with the enemy). Bisa n'uko ari ko bimeze ku ngabo z'Uburusiya muri Ukraine.