Ukraine - Russia: UK ibona ko iyi ntambara ishobora kuba ari intango y’isenyuka rya Putin

Haciye isaha 1

Zelensky asaba abanyamahanga kuja kumufasha 'kurwanya Uburusiya'

Aciye ku mbuga hwaniro, Perezida Zelensky atera akamo uw'ari we wese kuja kwifatanya n'abanya Ukraine kurwanya Abarusiya.

"Umuntu uw'ari we wese yipfuza kuza gufasha Ukraine, Ubulaya n'isi yose arahawe ikaze kuza kwifatanya n'abanya Ukraine kurwanya izi nkozi z'ikibi z'abarusiya".

Ubundi butumwa buvuga ko abanyamahanga bose bahawe uburenganzira kwo kwifatanya na Ukraine kurwanya umwansi, kandi ko hariko harashingwa umurwi w'abarwanyi mpuzamakungu wiswe "International Legion for the Territorial Defence of Ukraine".