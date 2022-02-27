Ukraine - Russia: Perezida Putin yategetse igisirikare gutegura ibirwanisho ruhonyanganda

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Prezida w'Uburusiya Vladimir Putin yategetse igisirikare ko urwego rw'ibirwanisho ruhonyanganda vy'ubumara rwomera magabo mu buryo budasanzwe - urugero rwo hejuru cane rwo kugaba mu nteguro igenga ibisasu vya misire vy'Uburusiya.

Ati: "Ibi bisigura ko Perezida Putin abandanya yunyura ibintu muri iyi ntambara mu buryo budashobora kwihanganirwa na gato, rero ni ngombwa ko tubandanya tuzibira ibikorwa vyiwe mu buryo bwose bushoboka".

Iri tangazo ry'Uburusiya ryibutsa icitwa misire za Cuba (Missiles de Cuba/ Cuban Missile Crisis) mu 1962 - igihe Washington na Moscou zihakwa kwinjira mu ntambara ya nikleyeri Imana igakinga.