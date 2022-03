Intambara ya Ukraine na Russia: Ibombe y'umwuka ni iki?

Haciye isaha 1

Ikibombe c'umukwa gikora gute?

Mu 2007, Uburusiya bwaragerageje ikibombe kinini cabwo co muri ubu bwoko, iciswe "Father of all bombs" (se w'amabombe yose). Casohoye ibiturika bingana n'itoni 44 z'ibombe isanzwe - gica kiboneka ko ari co kibombe ca mbere kinini kw'isi atari ica nikleyeri.