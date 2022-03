Russia - Ukraine: Impamvu abategetsi ba Africa bacecetse mu gihe abaturage bisanzuye

Haciye isaha 1

Ingaruka z'iyi ntambara zatangiye kugaragara muri Africa

Abarundi n'abanyarwanda baravuga iki kuri iyi ntambara

Uko bizagenda kose ubu bumwe bwibihugu by iburayi American bizatsinda hamwe na Ukraine. Union c'est la force. Peace forever. No war