Intambara ya Ukraine: Ni bande bari mu karwi gatoya ka Putin karongoye intambara?

Ntiyari bwigere aboneka yirebanga nk'incuro zibiri ziherutse, aho yabonetse ari kumwe n'akarwi kiwe, yicaranye n'abahanuzi biwe ariko hagati ya we na bo hari intambwe nini.

Nimba hariho n'umwe, ni uyu mwizigirwa wiwe w'igihe kirekire cane Sergei Shoigu, ari we yama ariko arasubiramwo amajambo ya Putin yerekana intumbero yiwe yo gusambura igisirikare ca Ukraine be no gukingira Uburusiya abansi babwo bo mu bihugu vy'Uburengero.