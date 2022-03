Kim Kardashian vyatangajwe ko ata mugabo agira inyuma yo kwahukana na Ye

Iminota 49 iraheze

Mu ntahe yabaye ku wa gatatu ku buhinga bwa none (Virtual), uwo rurangiranwa muri reality (ibiganiro vyo kuri television aho abantu bazwi cane berekanwa bari mu buzima bwa minsi yose canke mu mirimo runaka) yanatangaje icese kandi biciye mu mategeko ko ahevye izina "West" nka rimwe mu mazina yiwe.

Ariko bompi baracafise igikorwa co kugabura ivyo batunze bongere bumvikane uwuzogumana abana.

Urwo rubanza rwaciwe ku wagatatu -ruha Kardashian icitwa "bifurcated divorce"- rusigura ko ibijanje no kuvana/kwahukana kwabo bizoba mu bice bibiri: ica mbere co kwivanako izina rya West no kuba atagifise umugabo mu mategeko catunganye, ikigira kabiri cerekeye uwugumana abana hamwe n'ukugabura ivyo batunze.