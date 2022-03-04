Ukraine: Ubwoba ku uruganda rw'ingufu kirimbuzi runini Iburayi rushobora gushya

Iminota 38 iraheze

Mu gicuku kuwa gatanu Perezida Volodymyr Zelensky yasabye abanyaburayi ati "nimubyuke" mu gihe havugwaga umuriro ku ruganda rutunganya ingufu kirimbuzi uvuye ku bisasu by'Uburusiya.

US irategura itsinda ry'ubutabazi ku ngufu kirimbuzi

Uru ni uruganda ruri mu majyepfo ya Ukraine rukaba mu 10 za mbere nini ku isi mu gutunganya ingufu kirimbuzi.