Putin avuga ko ibihano yafatiwe kubera Ukraine ari nk'ugutangaza intambara

Haciye isaha 1

Yanse kandi iciyumviro co gushiraho amategeko adasanzwe canke amategeko yo mu ntambara mu Burusiya.

Kuva Uburusiya butanguye ibitero kuri Ukraine mu ndwi iheze, ibihugu vyo mu burengero vyarafatiye ibihano bitari bike Uburusiya, harimwo gufata amatungo ya Putin afise hanze, hamwe no gukura amabanki atari make y'Uburusiya mu buhinga mpuzamakungu bwo guhanahana amafaranga (SWIFT).

Muri iri jambo ryiwe, Perezida Putin yarondeye gusigura akamaro k'iyi ntambara yo muri Ukraine, mu gusubiramwo ko arondera gukingira abanyagihugu b'iki gihugu bavuga ikirusiya abicishije mu co yita "gusambura igisirikare no gusambura ingendo y'aba Nazi" (demilitarisation and de-Nazification) muri ico gihugu.