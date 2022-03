Ivan Kuliak: Kubera iki urudome 'Z' rwabaye ikimenyetso c'abashigikiye intambara ya Russia

Haciye isaha 1

Umukinyi w'inkino ngororamubiri w'Uburusiya, Ivan Kuliak, ashobora guhabwa ibihano n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'inkino ngororamubiri (International Gymnastics Federation, FIG) inyuma yo kwerekana urudome "Z" ari imbere y'uwo bahanganye w'umunya Ukraine muri Qatar. Ariko none iki kimenyetso gisigura iki?

Ni ikimenyetso usanga mu banyaporitike, ku mamodoka, no ku bibaho vyamamaza ibidandazwa - co kimwe no ku mamodoka yunguruza abantu. Caranakoreshejwe mbere mu myiyerekano y'abanya Serbia yo gushigikira Uburusiya ku mugwa mukuru Belgrade. Abafata amasanamu bamaze kugihanahana cane ku mbuga hwaniro.